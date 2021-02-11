Кравчук рассказал о плане Киева по Донбассу

План по урегулированию ситуации в Донбассе, который предложил Киев, меняет очередность выполнения пунктов соглашений. Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания «Минска» в четверг, 11 февраля.

При этом, по его словам, план соответствует «духу и букве Минских соглашений», отмечает ТАСС.

Ранее в четверг Кравчук в интервью ТАСС признал, что в плане по урегулированию не соблюдена очередность выполнения пунктов Минских соглашений, однако отражена позиция украинской стороны.

«Наш документ нынешний не соответствует очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за шесть лет и в Донбассе ситуация изменилась», — сказал он.

Ранее в четверг на этом же заседании СБ ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что власти Украины уже не скрывают нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе. Небензя напомнил, что в декабре прошлого года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече Совбеза ООН с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

В январе глава МИД России Сергей Лавров назвал главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе то, что ФРГ и Франция не могут повлиять на украинскую сторону.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению минских договоренностей и ведению прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.