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Друзья из Англии нашли отправленное в бутылке 60 лет назад послание

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Два друга в английском Хоуве нашли послание в бутылке, которое было отправлено 60 лет назад из английского города Блэкпул и было адресовано американцам. Об этом 10 февраля сообщило издание Daily Mail.

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21-летние Индиана Террент и Лука Гамберини рассказали, что искали на пляже камни и увидели бутылку, а в ней письмо, датированное 7 августа 1961 года.

Автор письма, подписавшийся как Бобби Досуэгс, обращается к американцам и спрашивает об их жизни «по ту сторону водоема».

«Я отправил это письмо из Блэкпула, Великобритания. Полагаю, я должен поблагодарить вас за помощь во время войны. У нас набирает популярность Рой Орбисон (американский музыкант, исполнитель рок-н-ролла. — Ред.), и всё вокруг становится супер. Думаю, и у вас тоже», — говорится в письме.

Далее автор сообщил, что никогда не был в Америке, но хотел бы примерить ковбойскую шляпу и прокатиться на лошади.

Англичане теперь заняты поиском человека, написавшего послание. Они хотели найти отправителя в интернете, но пока не получили никаких результатов.

Расстояние между Хоувом и Блэкпуллом по земле составляет около 500 км, а по берегу — около 800.

Ранее, в декабре, стало известно, что в штате Нью-Йорк под историческим домом-музеем Roslyn Grist Mill строители нашли капсулу времени с деньгами из 1917 года. «Капсулу времени» поместили 103 года назад во время другого проекта реставрации.

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