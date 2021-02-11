Лукашенко назвал безопасность своих сторонников условием ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может покинуть свой пост, когда в республике прекратятся протесты, а его сторонникам будет гарантирована безопасность. Об этом он заявил 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, мероприятие транслировала Белтелерадиокомпания.

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — сказал белорусский лидер.

Вторым условием Лукашенко назвал безопасность своих сторонников, которая может быть нарушена, если к власти придут «не те и у них будут другие взгляды», сообщает «Газета.ру».

Президент Белоруссии также отметил, что страна должна остаться президентской республикой и после его ухода с поста. Он также пообещал, что, после того как будут готовы необходимые документы, в Белоруссии состоятся открытые и честные президентские выборы.

9 августа по всей Белоруссии начались массовые протестные акции после выборов президента. Согласно данным ЦИК страны, на них победил Лукашенко, его поддержали 80,1% избирателей. Оппозиция не признает результаты выборов.

На фоне протестов Лукашенко заявил, что необходимо менять конституцию страны. В октябре палата представителей Национального собрания Белоруссии начала прием предложений по внесению изменений в основной закон.

20 октября Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на пост президента после принятия новой конституции.