Жителю Башкирии вынесли приговор за двойное убийство, поджог и кражу

Верховный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю городу Янаул Вячеславу Барскому. Мужчина признан виновным в двойном убийстве, поджоге и краже, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Установлено, что в декабре 2019 года подсудимый в квартире знакомого поджег бумагу, бросил ее на диван и ушел. Произошел пожар, который уничтожил и повредил имущество в двух комнатах, пишет «МедиаКорСеть».

В конце 2020 года мужчина украл у арендодателя технику и норковую шубу. Размер ущерба оценили в 79 тыс. рублей. Еще через несколько дней он подрался с тремя знакомыми, в том числе женщиной. Одного из мужчин он дважды ударил ножом, женщине нанес три ножевых ранения в область живота, головы, грудной клетки. Потерпевший мужчина погиб на месте, его сожительница скончалась в тот же день в больнице.

В ходе судебного разбирательства Барский признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 215 тыс. рублей.