Движение по Краснодонской улице в Москве восстановили после ДТП

Движение транспорта на улице Краснодонская восстановлено после перекрытия из-за аварии с участием двух машин. Об этом сообщили в четверг, 11 февраля, в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Движение восстановлено», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день стало известно, что два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Краснодонской и Ставропольской. Из-за аварии движение на улице Краснодонской полностью перекрывали в сторону области.

В аварии есть пострадавшие.

Также 11 февраля сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование в Санкт-Петербурге и выявили зависимость между ценой автомобиля и частотой ДТП с его участием: чем дороже транспортное средство, тем реже оно становится участником ДТП.

Наибольшее число ДТП приходится на недорогие машины стоимостью до 1,5 млн рублей: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.