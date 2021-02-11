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Бывшую свиноферму в Крыму переоборудуют для содержания агрессивных собак

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Госкомитет Республики Крым намерен переоборудовать для содержания агрессивных собак бывшую свиноферму в селе Сизовка Сакского района. Об этом вице-премьер республики Андрей Рюмшин написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, здание уже подключено к энергосетям, сейчас ведется его переоборудование под нужды приюта для животных. В нем будут пожизненно содержаться собаки, которые проявляют немотивированную агрессию, пишет ИА «Крыминформ».

«Совместно с представителями министерства финансов Республики Крым прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из государственного бюджета», — сообщил Рюмшин.

Ожидается, что стоимость реализации проекта составит 12 млн рублей.

В январе в управлении ветеринарии Республики Бурятия «Известиям» сообщили, что считают необходимым внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Специалисты предлагают умерщвлять гуманными методами агрессивных особей, а также родившихся и выросших в условиях улицы — сейчас закон предусматривает содержание таких животных в приюте пожизненно. Только в столице республики недавно насчитали до 20 тыс. бездомных собак.

Проект закона об эвтаназии агрессивных животных также намерены разработать в Саратовской области.

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