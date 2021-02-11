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В ГД оценили планы «Газпрома» по запуску «Северного потока – 2» в 2021 году

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских назвал в четверг, 11 февраля, реальной задачей планы «Газпрома» ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в 2021 году.

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«Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет. То, что заявляет «Газпром» вместе с другими акционерами о сроках достройки газопровода, я думаю, более чем реально», — сказал депутат в беседе с RT.

Также парламентарий напомнил, что значительная часть газопровода уже готова и ничего не мешает достроить его к сроку.

«Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании. Береговая инфраструктура почти готова», — сказал Ананских.

Ранее в этот же день замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов сообщил, что компания собирается ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году, передает НСН.

9 февраля стало известно, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнего участка строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Информацию о сроках завершениях строительства подтвердили в «Газпроме».

Судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля.

За день до этого стало известно, что правительство ФРГ рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Берлина по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность этому проекту, который должен соединить Россию и Германию.

В свою очередь, глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген предлагал введение моратория на строительство трубопровода, чтобы провести переговоры между Евросоюзом, Россией и США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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