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Кокляев прокомментировал драку с участием Епифанцева советом не ходить по злачным местам

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Тяжелоатлет Михаил Кокляев, комментируя драку с участием актера Владимира Епифанцева, заявил, что не стоит ходить «по таким злачным местам, где кто-то кого-то может ударить пивной кружкой».

В беседе с РЕН ТВ спортсмен отметил, что узнать, кто был прав в этом конфликте, а кто виноват — невозможно, поскольку «чужая жизнь — потемки».

«В этой ситуации Владимир поступил как эксцентрик, по-своему. Но на его месте я бы посоветовал своей бывшей, если бы у меня такая была, супруге написать заявление в полицию», — отметил он.

Бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов также прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что мужчина не имеет права не реагировать на агрессию в отношении женщины.

«Женщина не может по природе своей ответить, поэтому, безусловно, он должен был вступиться. И кроме него еще должны были все вокруг мужчины вступиться за нее и привлечь к ответственности», — подчеркнул он.

Драка с участием Епифанцева произошла в одном из баров Петербурга в ночь на 11 февраля. Артист находился в заведении со своей бывшей женой Анастасией Веденской, ее новым возлюбленным — актером Максимом Онищенко, режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой. Компания отмечала премьеру триллера «Дочь тьмы».

В какой-то момент речь зашла о домашнем насилии. Собеседники не сошлись во мнениях, после чего, по словам Веденской, Мусаев сначала начал проявлять словесную агрессию, а после его возлюбленная ударила актрису в лицо пивным бокалом. После этого в баре началась драка. Онищенко вступился за Веденскую, а после в конфликт вступил Епифанцев.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали обидчицу Веденской. Подозреваемая была передана полицейским.

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