Вильфанд предупредил москвичей о колоссальных снегопадах в столице

Снегопады в Москве продлятся три дня. На улицы столицы выпадет колоссальное количество снега, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 11 февраля.

«Начиная с сегодняшнего позднего вечера, с 21:00, к Москве подходит южный циклон и начинаются осадки. Они будут идти практически беспрерывно ночью и днем в пятницу и субботу и даже, в более ослабленном виде, в ночь на воскресенье», — сказал он.

Вильфанд отметил, что снег будет идти постоянно и за этот период в Москве выпадет достаточно большое его количество — примерно 20–30 см.

Синоптик пообещал снегопады и в центральной России, в связи с чем коммунальным службам нелегко будет проводить уборку снега, а гололедица и ухудшение видимости и усложнят и без того непростую ситуацию на дорогах.

Ранее 11 февраля в Гидрометцентре рассказали, какого марта ожидать россиянам.

Говоря о столичном регионе, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина указала, что москвичам также не стоит рассчитывать на теплую и раннюю весну.