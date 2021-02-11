Проверку проводят по факту отравления газом двух мужчин в Саратовской области

Следственный комитет Саратовской области проводит проверку по факту гибели двух мужчин в селе Питерка. Их тела вечером 10 февраля обнаружил почтальон, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, в среду вечером женщина-почтальон принесла пенсию 67-летнему сельчанину, но на ее стук в дверь никто не вышел. Женщина позвала соседа и вместе с ним вошла в дом. На полу они обнаружили хозяина дома и его 60-летнего знакомого, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Прибывшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти на телах пенсионеров не зафиксировали. По предварительным данным, причиной гибели мужчин стало отравление окисью углерода. На момент прихода почтальона в доме была включена газовая печь, а само жилище сильно перетоплено. Шибер дымохода (приспособление для перекрытия газов. — Прим. ред.) был закрыт.

По словам экспертов, мужчины погибли около трех суток назад. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

7 февраля четыре человека, в том числе ребенок, отравились газом в квартире в подмосковном городе Щелково. По предварительным данным, погибли трое, среди них — несовершеннолетний.