Chery привезет в 2021 году в Россию несколько новинок

Китайская компания Chery в 2021 году представит на российском рынке несколько новых автомобилей. Об этом 11 февраля сообщает «Авторевю».

В марте 2021 года состоится премьера кроссовера Tiggo 8 Pro. Автомобиль можно будет приобрести с 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Кроссовер с передним приводом сможет разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с.

Во II квартале на российский рынок выйдет компактный кроссовер Tiggo 2 Pro. Этот автомобиль убрали из модельной гаммы почти два года назад, а рестайлинговая версия этой машины дебютировала в Китае прошлым летом под названием Tiggo 3X Plus с другим дизайном, новым салоном и вариатором вместо устаревшей автоматической коробки передач.

Кроме того, на III квартал запланирован выход обновленных кроссоверов Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro.

25 января сообщалось, что Chery планирует начать продажи на российском рынке нового седана Arrizo 5.

Седан Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.