Эта неделя ввергла в шок всю страну. Во вторник, 9 февраля, в Самаре были обнаружены тела двух девочек-подростков. 11 февраля стало известно, что в Москве три 13-летние девушки одновременно пытались покончить жизнь самоубийством. К счастью, их удалось спасти.

Суицидальных подготовок, попыток и самоубийств среди подростков, увы, становится все больше. Это отчасти связано с тем, что мир меняется, информация становится более доступной. И часто ребенок получает доступ к таким сведениям, которые он еще не готов адекватно воспринять и переработать.

Информация поступает отовсюду. Подросткам важно быть в курсе всего модного, популярного и любимого сверстниками. Они смотрят аниме, сериалы, которые затрагивают темы гендера и суицида. Эти темы окутаны тревогой, запретом и неодобрением взрослых. А любой запрет, страх, непринятие и непонимание воспринимаются подростком как вызов и возможность показать свое превосходство над взрослыми. Тем самым они пытаются самоутвердиться и доказать свою состоятельность и уникальность.

Кроме этого, у неблагонадежных взрослых появился неограниченный доступ к несовершеннолетним на просторах интернета. Эти люди ищут и находят детей, которыми могут управлять, подчинять и запугивать их. Как правило, в наибольшей зоне риска находятся ребята из неблагополучных семей и те, кто чрезмерно послушны дома. Послушный ребенок очень удобен родителям, но нужно осознавать, что, если ребенок не возражает старшим в своей семье, он так же безропотно будет слушаться манипулятора и попадать под его влияние. Воспитывая ребенка, особенно важно не задавить его авторитетом. Чтобы он имел свою точку зрения и умел ее отстаивать. Тогда он сможет и распознать опасность, суметь позаботиться о себе или избежать общения с сомнительным собеседником. Это должен помнить каждый родитель.

Подростковый возраст — это период гормональной перестройки и бурного роста ребенка. Подросткам свойствен максимализм во всем. Это уже не ребенок, но в то же время еще и не взрослый. Многое остается под запретом, он находится в зависимом положении от родителей. Но подросток уже имеет свое мнение и ревностно отстаивает его. Для него важно, чтобы всё было справедливо. Только вот восприятие действительности у подрастающих детей далеко не всегда адекватное. Категоричность порой толкает их на необдуманные и импульсивные поступки под влиянием эмоций.

Также для подростка очень важно быть частью общества. Быть одобряемым, любимым, нужным, ценным, понятым и принятым. Поэтому несовершеннолетние могут совершать любые действия, даже очень опасные, за компанию. Потому и объединяются подростки в «группы смерти», не желая при этом умирать. Причиной может быть интерес, стремление стать частью запрещенного мира, полного тайн. Ребятами может двигать и страх осуждения, непринятия и отчуждения среди друзей. Подросток в состоянии, поддерживая друга, принять решение умереть вместе с ним, жертвуя собой и превозмогая свой страх.

Для молодежи вообще очень важно показать обществу свое бесстрашие, представиться непобедимым супергероем и верным товарищем. Родители часто ожидают от подросшего сына и дочки ответственности и самостоятельности. Те и сами мечтают о самостоятельности, но их представления о ней часто сильно отличаются от родительской позиции.

В случае разногласий с родителями подросток попадает в зону риска. Для безопасности ребенка крайне важно суметь выстроить с ним честные, доверительные и уважительные отношения. Для этого необходимо принять своего ребенка таким, какой он есть, полностью отказаться от сравнения с другими людьми, перестать навязывать свою точку зрения.

Когда ребенок приходит за помощью, обязательно нужно поддержать его. Выслушать его позицию спокойно и без критики. Сообщить о том, что вы его понимаете, разделяете его чувства, переживания и очень сильно любите его. И только после того как ребенок почувствует себя в безопасной среде, где его не осудят, не накажут и не обидят, можно приступать к обсуждению деталей события.

Важно не давать ребенку готовых решений. Вместо этого, задавая вопросы, рассуждая, помогите ему лучше понять ситуацию, посмотреть на нее с разных сторон и принять собственное взвешенное решение. Очень важно, чтобы именно с родителями ребенок имел возможность провести такую беседу. В противном случае он будет искать поддержку и помощь у посторонних лиц. Чужие люди могут нести серьезную опасность и управлять ребенком по собственному усмотрению.

Поддержка может быть нужна и детям, и родителям. Важно никогда не отчаиваться, и в сложной жизненной ситуации не бояться обращаться к специалистам за помощью.

Автор — детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт, член Союза психотерапевтов и психологов

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