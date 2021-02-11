Пьяный водитель в Бийске столкнулся с пятью машинами и насмерть сбил пешехода

В Бийске (Алтайский край) пьяный водитель иномарки врезался в пять машин и наехал на пешеходов. Один человек погиб, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 11 февраля, на улице Сенная. По предварительным данным, 35-летний водитель Volvo XS90 не выдержал боковой интервал до двигающегося автомобиля ВАЗ-21110, которым управлял 40-летний мужчина, и столкнулся с ним. Затем иномарку отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, стоящие по правому краю проезжей части, после чего Volvo продолжил движение и врезался в припаркованные ВАЗ-2106 и «Ладу Веста». В конце иномарка наехала на двух пешеходов, пишет altapress.ru.

В результате ДТП погиб мужчина 1971 года рождения, который попал под колеса авто. Сразу после наезда его госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего у медиков не получилось. О состоянии второго пешехода 1989 года рождения не сообщается.

Как отмечает altapress.ru cо ссылкой на очевидцев, в момент совершения ДТП водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом проходить медосвидетельствование он отказался. В его отношении составлен административный материал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

8 февраля один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием пяти машин на Кубани. Погибший оказался водителем автобуса. В момент ДТП в его салоне не было пассажиров.