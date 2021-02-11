Почти 200 муниципальных служащих в Пермском крае попадут под сокращения

В Пермском крае почти 200 чиновников останутся без работы. Новую структуру мэрии Кунгура утвердили депутаты гордумы. «Сейчас в администрациях города, района и сельских поселений трудятся в общей сложности 448 человек, а после слияния администраций останутся 258 муниципальных служащих», — пишет местная газета «Искра».

На сайте гордумы Кунгура указано, что решение вступит в силу 1 апреля. Согласно документу, у главы новой администрации появятся четыре заместителя. В составе мэрии останутся 11 отраслевых управлений (вместо прежних 15) и семь функциональных отделов, передает ИА «Ура.ру».

Напомним, в Крыму намерены сократить количество чиновников на 10%. Глава республики Сергей Аксенов создал рабочую группу по оптимизации численности работников органов исполнительной власти. В ноябре 2020 года о сокращении численности чиновников заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.