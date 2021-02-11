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В ОБСЕ рассказали о тупике в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе

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Переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины находятся в тупике. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН.

Она также отметила активную работу советников стран, которые входят в «нормандскую четверку».

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«К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик, так что мы приветствуем активную работу политических советников стран «нормандского формата» по выходу из этого тупика»,— рассказала Грау.

Ранее, 20 января, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила о том, что Украине не следует применять силу в Донбассе и Крыму, следуя примеру конфликта в Нагорном Карабахе.

В этот же день глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ключевыми аспектами для достижения мира в Донбассе является предоставление региону особого статуса и проведение конституционной реформы на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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