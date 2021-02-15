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Банк «Траст» обеспечил активами 80% своей пятилетней стратегии за два года

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Пятилетняя стратегия банка непрофильных активов «Траст» обеспечена активами на 80%, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение «Известий».

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Результат составили сборы за два года (по предварительным данным —198 млрд рублей) в совокупности со справедливой стоимостью активов на 1 января 2021 года (183 млрд рублей). «Наша стратегия — вернуть 482 млрд рублей — на сегодняшний день обеспечена уже собранными деньгами и оставшимися на балансе активами, оцененными по справедливой стоимости. Это не значит, что мы исполнили 80% стратегии, но значит, что стратегия на 80% выведена из-под риска», — отметил Александр Соколов.

Отмечается также, что в 2020 году банк на 30% перевыполнил план по восстановлению. В совокупности объем возврата составил 90 млрд рублей. Почти 80% возврата «Траста» составили соглашения об урегулировании, реструктуризация, продажа недвижимости и управление активами. Так, поступления от проектов по реструктуризации составили 26 млрд рублей, урегулирование принесло 36 млрд рублей, управление активами — 1,8 млрд рублей, продажа недвижимости — 5,5 млрд рублей.

По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, команда банка вела свою деятельность в условиях жестких ограничений и была вынуждена к ним адаптироваться. Пандемия коронавируса, отметил он, отразилась на всех направлениях работы: реструктуризации, взыскании, управлении активами и, конечно, недвижимости. Контрагенты столкнулись со сложностями в обслуживании обязательств, на время были заморожены банкротные процедуры, трудности также были в строительной и нефтяной отраслях, производственном секторе, подчеркнул он.

«Также банк столкнулся с особенностями работы международной судебной системы в условиях локдауна. Все эти факторы могли повлиять на исполнение цели по сборам, поставленной акционером. Но мы своевременно отреагировала на происходящее и перестроили бизнес-процессы, что позволило перевыполнить бизнес-план по сборам не только 2020 года, но и на 8% опередить стратегический бизнес-план», — прокомментировал Соколов.

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