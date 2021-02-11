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Движение по Краснодонской улице в Москве перекрыли из-за ДТП

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Авария произошла на пересечении улицы Краснодонской и улицы Ставропольской в Москве. В связи с этим движение на участке ограничено, сообщили в четверг, 11 февраля, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«На пересечении улицы Краснодонская и улицы Ставропольская произошло ДТП с участием двух автомобилей. <…> Будьте внимательны», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». Перекрыто движение по улице Краснодонская в сторону области.

В аварии есть пострадавшие, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование в Санкт-Петербурге и выявили зависимость между ценой автомобиля и частотой ДТП с его участием: чем дороже транспортное средство, тем реже оно становится участником ДТП.

Наибольшее число ДТП приходится на недорогие машины стоимостью до 1,5 млн рублей: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

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