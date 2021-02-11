«Газпром» планирует запустить «Северный поток – 2» в 2021 году

«Газпром» рассчитывает ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году, сообщает в четверг, 11 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на презентацию замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова, которую он продемонстрировал на выездном межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

«Газопровод «Северный поток – 2». 2021 год — ввод в эксплуатацию», — говорится в презентации Вавилова, передает «Газета.ру».

9 февраля стало известно, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнем участке строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Информацию о сроках завершения строительства также подтвердили в «Газпроме».

Судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля.

За день до этого стало известно, что правительство Германия рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Берлина по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность этому проекту, который должен соединить Россию и Германию.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген, в свою очередь, предлагал введение моратория на строительство трубопровода, чтобы провести переговоры между Евросоюзом, Россией и США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.