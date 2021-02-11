Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории страны. Документ опубликован в четверг, 11 февраля, на сайте Белого дома.

«Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой. Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты», — говорится в сообщении.

Из документа следует, что введение блокировки на собственность связано с ситуацией в Мьянме, которая «подрывает демократический переход и верховенство права», а также «представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

В этот же день администрация США ввела адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также заблокировала им доступ к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд.

Сообщалось, что Байден призвал военных Мьянмы немедленно освободить демократических лидеров и активистов, а также «отказаться от власти, которую они захватили».

1 февраля военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После задержания руководителей Мьянмы военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.