Три точки создали в Обнинске для уличных выступлений музыкантов

В Обнинске (Калужская область) организовали три места для уличных выступлений музыкантов. Порядок проведения мероприятий утвердила городская администрация.

Выступить на открытых площадках можно на городской детской площадке и в Парке Победы — обе точки расположены на проспекте Маркса. Третья площадка находится городском парке в Старом городе, пишет газета «Весть».

Кроме того, администрация утвердила время проведения выступлений. В будние дни музыканты могут играть с 15:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.

Отмечается, что каждое выступление необходимо согласовывать. Это можно сделать в управлении культуры и молодежной политике города.