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МИД пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

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Москва предостерегает Брюссель от введения новых антироссийских санкций, на которые, если их объявят, последует соразмерный ответ. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 11 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

Она отметила, что звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против России уже стали «рутиной западного мировоззрения».

По ее словам, опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 года показывает, что «за рычаг санкций в еэсовском Брюсселе инстинктивно хватаются», когда сталкиваются с «твердым настроем» России и других суверенных государств «отстаивать собственные законные интересы, не допускать неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела и не идти на поводу западных архитекторов миропорядка».

«Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», — сказала дипломат.

Ранее в четверг в Bloomberg со ссылкой на документ со встречи постпредов Евросоюза сообщали, что альянс начал обсуждение введения новых санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Также обсуждался визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву и дальнейшие шаги в отношении России.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано отказался комментировать агентству встречу, отметив, что работа над возможными мерами продолжается.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что переговоры главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с Москвой были трудными, но высокопрофессиональными. Он подчеркнул, что сторонам удалось обсудить те темы, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают.

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями российских общественных организаций.

По итогам встреч европейский дипломат заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, отметив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы Борреля в Евросоюз 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором он осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

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