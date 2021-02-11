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В Минске рассказали о предложении бизнесменам «откупиться» от санкций ЕС

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Белорусским бизнесменам предлагали «откупиться» от включения в санкционные списки Евросоюза. Об этом заявил в четверг, 11 февраля, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

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В своей речи он назвал оппозиционеров беглыми вредителями и заявил, что они за рубежом требуют на свою революцию еще больше ресурсов, «умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций».

«Бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткоинах на соответствующие адреса. Бизнес на революции», — приводит агентство «БелТА» слова Макея

В октябре 2020 года Евросоюз ввел два пакета санкций против Белоруссии. Они затронули 55 представителей руководства республики, в том числе белорусского лидера Александра Лукашенко и представителей силовых структур. В декабре против Белоруссии был введен третий пакет санкций. Под них попали семь юридических и 29 физических лиц.

22 декабря Макей заявил, что Белоруссия в ответ на санкции Европейского союза ограничит деятельность некоторых политических фондов и пересмотрит реализацию программ политическими институтами в разных сферах, в том числе работающих под эгидой иностранных посольств.

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