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Привитый Pfizer американец заразился коронавирусом

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В США выявили COVID-19 у ранее привитого пациента. Гэри Майкл из города Лейк Форест в Калифорнии пошел к врачу с недомоганием. Тест показал наличие у пациента коронавирусной инфекции, передает телеканал «Известия». За три недели до этого Майклу поставили вторую дозу вакцины Pfizer. Местных врачей новость о заражении не очень удивила. Сотрудник KPC Health сообщил о шести известных ему случаях. Резонанс получило заражение конгрессмена от штата Массачусетс Стивена Линча. Политик также использовал вакцину Pfizer-BioNTech.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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