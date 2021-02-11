Уголовное дело возбудили после обнаружения тел пяти рабочих в Солнечногорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти рабочих на стройплощадке в городе Солнечногорск. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«По результатам проведенной проверки по факту обнаружения на производственной площадке тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в тексте.

По данным ведомства, 11 февраля один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пяти рабочих.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, передает RT.

В СК заявили, что в ходе осмотра в бытовке также были обнаружены три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствием наряду с другими будет проверена и версия об отравлении алкоголем.

Ранее в этот же день в региональном управлении Следственного комитета (СК) России сообщили, что тела пяти рабочих без признаков насильственной смерти были найдены в строительном вагончике в Московской области, сообщает телеканал «360».