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Власти призвали белорусов отказаться от «ущербного взгляда» на свою страну

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Белорусам необходимо отказаться от «ущербного взгляда» на свою страну — «мы маленькие, хотим в Европу». Об этом заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей, выступая на Всебелорусском народном собрании в четверг, 11 февраля.

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«Нам самим, каждому из нас надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну — мы маленькие, мы хотим в Европу, хотим к кому-то прильнуть и так далее», — приводит агентство «БелТа» его слова.

По его мнению, белорусам следует рассматривать свое государство «не как что-то между кем-то и чем-то», а как «свою землю, свой край, свой берег».

Министр предложил убрать из конституции республики тезис о ее нейтралитете, который, по его словам, не соответствует нынешней ситуации.

«На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании не существует», — приводит новостной сайт Reform.by его слова.

Макей предложил учесть это при работе над поправками в основной закон республики.

Глава белорусского МИДа добавил, что государство для сохранения суверенитета должно придерживаться многовекторности во внешней политике страны. Он подчеркнул, что Минск подготовит новую концепцию внешней политики.

Ранее в четверг на Всебелорусском народном собрании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности подумать о корректировке конституции страны и распределении полномочий власти. Он пообещал, что проект нового основного закона будет готов в течение года, а на обсуждение его вынесут в 2022-м.

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