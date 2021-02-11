Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди из-за заявлений о COVID-19
Общество
Эксперт заявила о возможной необходимости модификации вакцин от COVID-19 из-за мутаций
Мир
Россия обвинила Норвегию в наращивании военной активности
Мир
Глава МИД Белоруссии заявил о разработке новой внешнеполитической концепции
Экономика
«Газпром» запланировал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году
Общество
Драка актера Епифанцева в петербургском баре попала на видео
Мир
Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников
Мир
Минкульт Украины внес еще семь российских артистов в черный список
Мир
Парламент Молдавии не утвердил Наталью Гаврилицу на пост премьера

Перевозчиков в Омске сняли с маршрутов после жалоб горожан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Омска расторгла контракты с двумя частными перевозчиками после жалоб пассажиров. Как пояснили в департаменте транспорта, речь идет о маршрутах № 51 и 64. На них курсировало меньше автобусов, чем было запланировано, а расписание движения не соблюдалось.

«После выявленных нарушений с перевозчиками велась претензионная работа. Но поскольку нарушения не были устранены в срок, мы в одностороннем порядке расторгаем контракты. Это крайняя мера, но она ждет каждого перевозчика, который не исполняет свои обязательства не только перед администрацией Омска как заказчика, но и жителями — главными потребителями транспортных услуг», — отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец. В ближайшее время на маршруты № 51 и 64 определят новых перевозчиков. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, жители Омской области поддержали инициативу губернатора Александра Буркова о возвращении пассажирских перевозок по реке Иртыш. Голосование проходило на сайте регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства с 18 по 31 января. Более 90% респондентов считают, что нужно возобновить работу речного транспорта. Предполагается, что уже в 2021 году по рекам Омской области проложат маршруты Омск–Большеречье и СНТ Центр — Зеленый берег.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021