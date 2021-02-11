Перевозчиков в Омске сняли с маршрутов после жалоб горожан

Мэрия Омска расторгла контракты с двумя частными перевозчиками после жалоб пассажиров. Как пояснили в департаменте транспорта, речь идет о маршрутах № 51 и 64. На них курсировало меньше автобусов, чем было запланировано, а расписание движения не соблюдалось.

«После выявленных нарушений с перевозчиками велась претензионная работа. Но поскольку нарушения не были устранены в срок, мы в одностороннем порядке расторгаем контракты. Это крайняя мера, но она ждет каждого перевозчика, который не исполняет свои обязательства не только перед администрацией Омска как заказчика, но и жителями — главными потребителями транспортных услуг», — отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец. В ближайшее время на маршруты № 51 и 64 определят новых перевозчиков. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, жители Омской области поддержали инициативу губернатора Александра Буркова о возвращении пассажирских перевозок по реке Иртыш. Голосование проходило на сайте регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства с 18 по 31 января. Более 90% респондентов считают, что нужно возобновить работу речного транспорта. Предполагается, что уже в 2021 году по рекам Омской области проложат маршруты Омск–Большеречье и СНТ Центр — Зеленый берег.