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Подрядчика определили для реконструкции очистных сооружений в Богородске

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В Богородске Нижегородской области планируют реконструировать очистные сооружения. Как следует из информации на портале госзакупок, подрядчик уже определен, им стала компания из Арзамаса.

Согласно документации, из бюджетов всех уровней на работы готовы были выделить 1,258 млрд рублей. Минимальную сумму в 1,094 млрд рублей предложило ООО «Грэйтстрой», однако контракт достался ООО «Промгражданстрой», которое снизило сумму на 0%, пишет ИА «НьюсНН».

По данным издания, члены комиссии пришли к выводу, что компания из Арзамаса наиболее соответствует заявленным требованиям и отдали контракт ей.

Реконструкция очистных сооружений станет первым этапом модернизации системы водоотведения Богородского района.

Отмечается, что на данную закупку было подано пять жалоб, однако ни одну из них УФАС не признало обоснованной.

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