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Жительница Якутска перевела «инвестиционным мошенникам» 500 тыс. рублей

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В Якутске проводится проверка по факту мошенничества в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина лишилась почти 500 тыс. рублей, рассчитывая на доход от инвестирования.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником отдела инвестиций банка. Он предложил принять участие в покупке и продаже валюты. Затем женщине поступил аудиозвонок через программу Skype. Звонивший представился куратором и пообещал научить получению максимальной выгоды от инвестирования. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Следуя инструкциям куратора, женщина создала на сайте личный кабинет и перевела на него деньги. После трансакции средства оказались похищены, предположительно, при помощи промежуточного счета. Потерпевшая заблокировала все счета и обратилась в полицию.

По данным Генпрокуратуры РФ, за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 11 раз. Чаще всего злоумышленники воровали данные банковских карт и электронных кошельков.

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