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СМИ сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России

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Террористы, подконтрольные «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), готовят боевиков для совершения терактов на несанкционированных акциях в России. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, источник в правоохранительных органах ТАСС.

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«Получена информация о том, что главари террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сообщил источник информагентству.

Он уточнил, что для этих целей лидеры нескольких террористических структур, которые относятся к «Хайят Тахрир аш-Шам», ведут подготовку боевиков.

При этом лидеры запрещенных организаций отобрали из числа рекрутов самых доверенных и опытных боевиков. По данным источника, часть боевиков имеет российское происхождение, другие завербованы в странах, которые граничат с Россией.

В июне прошлого года «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ признана террористической организацией. Деятельность организации запрещена на территории РФ. «Хайят Тахрир аш-Шам» была основана в январе 2017 года и возглавляется боевиками «Джебхат ан-Нусры». Представляет собой коалицию из нескольких исламских группировок общей численностью до 20 тыс. боевиков. Они ведут террористическую деятельность на территории сирийской провинции Идлиб.

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