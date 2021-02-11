Эксперт рассказала о приоритетном средстве при лечении COVID-19

Противовирусный препарат фавипиравир остается приоритетным средством при лечении COVID-19. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Она также отметила, что препарат можно принимать при любом течении заболевания.

«Именно фавипиравир остается приоритетной терапией, препаратом выбора и при легком течении, и при среднетяжелом течении COVID-19, и у пациентов с пневмонией, и у пациентов без пневмонии», — рассказала Руженцова.

Ранее, 8 февраля, Минздрав России представил обновленную версию перечня препаратов во временных методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции. Из списка исключили антибиотик азитромицин. Таким образом, в новой, 10-й версии временных методических рекомендаций осталось пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

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