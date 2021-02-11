Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди из-за заявлений о COVID-19
Общество
Эксперт заявила о возможной необходимости модификации вакцин от COVID-19 из-за мутаций
Мир
Россия обвинила Норвегию в наращивании военной активности
Мир
Глава МИД Белоруссии заявил о разработке новой внешнеполитической концепции
Экономика
«Газпром» запланировал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году
Общество
Драка актера Епифанцева в петербургском баре попала на видео
Мир
Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников
Мир
Минкульт Украины внес еще семь российских артистов в черный список
Мир
Парламент Молдавии не утвердил Наталью Гаврилицу на пост премьера
Сюжет:

Эксперт рассказала о приоритетном средстве при лечении COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противовирусный препарат фавипиравир остается приоритетным средством при лечении COVID-19. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

В состоянии эффекта: почему обновился перечень лекарств для COVID-19
Из методички Минздрава убрали антибиотик и добавили «Арбидол»

Она также отметила, что препарат можно принимать при любом течении заболевания.

«Именно фавипиравир остается приоритетной терапией, препаратом выбора и при легком течении, и при среднетяжелом течении COVID-19, и у пациентов с пневмонией, и у пациентов без пневмонии», — рассказала Руженцова.

Ранее, 8 февраля, Минздрав России представил обновленную версию перечня препаратов во временных методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции. Из списка исключили антибиотик азитромицин. Таким образом, в новой, 10-й версии временных методических рекомендаций осталось пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021