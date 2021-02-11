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Житель Красноярска натравил собаку на фельдшера скорой помощи

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Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на фельдшера скорой помощи. Бойцовского пса на женщину натравил местный житель.

По словам потерпевшей, она приехала по вызову к трехлетнему ребенку поздно вечером 10 февраля. Помимо малыша и его мамы, которая и вызвала врачей, в квартире находился глава семейства. С начала визита фельдшера он проявлял немотивированную агрессию. Когда специалист назначила ребенку лечение, мужчина командами натравил на женщину пса, которого выпустил из клетки. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Покинуть квартиру фельдшеру помогла мама ребенка, она удерживала агрессивного пса. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В конце января следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнюю девочку в Улан-Удэ. Пострадавшая возвращалась из школы, спастись ей помог местный житель. Пострадавшую госпитализировали с ранами головы и бедра.

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