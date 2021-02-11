Лукашенко назвал безопасность своих сторонников условием ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с докладом на Всебелорусском народном собрании в четверг, 11 февраля, назвал условия для своего ухода из власти. Мероприятие транслировало Агентство телевизионных новостей.

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие — если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, — вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас — сторонников нынешнего президента — упасть не может», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что страна должна остаться президентской республикой и после его ухода с поста.

«Она (Белоруссия. — Ред.) будет без Лукашенко — не сегодня, завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический, придет время», — отметил президент, пообещав, что, после того как будут готовы необходимые документы, в Белоруссии будут проведены открытые и честные президентские выборы.

В ходе собрания Лукашенко также заявил, что у него «неожиданно много сторонников» и это не только «люди в погонах». Кроме того, он предложил наделить Всебелорусское народное собрание полномочиями конституционного органа «без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве».

С августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах. 7 января он призвал граждан «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны, а также обратил внимание на важность сплочения в период политического кризиса.