Жители Иркутской области перечислили мошенникам 1,5 млн рублей

За сутки в правоохранительные органы Иркутской области поступило 10 заявлений о мошенничестве. Потерпевшие лишились 1,5 млн рублей.

По данным МВД, от действий телефонных мошенников пострадали жители Иркутска, Братска, Тулуна, Усть-Илимска, Киренска, Бодайбо и Эхирит-Булагатского района. В большинстве случаев злоумышленники обращались к местным жителям по телефону и сообщали, что на пострадавших якобы оформлены кредиты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заявители доверяли мошенникам и соглашались передать персональные данные и информацию из SMS-сообщений. В итоге злоумышленники получали возможность дистанционно списывать средства со счетов.

В нескольких случаях уже возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчина оформил кредит и перечислил неизвестным лицам свыше 3 млн рублей. Телефонный мошенник сообщил потерпевшему, что с его счетов якобы произошла утечка информации, и предложил защитить деньги от несанкционированного списания.