Строительство улицы Рокоссовского планируют начать в Оренбурге

Администрация Оренбурга начала поиск подрядчиков на масштабный проект строительства улицы Рокоссовского в Дзержинском районе и двух круговых дорожных развязок на проспекте Победы и улице Терешковой.

Уже готовы все сметы и полный пакет проектной документации. Четырехполосная улица Рокоссовского соединит две самые загруженные магистрали северной части города — улицу Терешковой и проспект Победы, информирует 56orb.ru. Стоимость проекта оценивают почти в 300 млн рублей. Основные работы по созданию новой улицы должны быть завершены до конца года. Кольцевые развязки достроят до 2024 года.

Ранее правительство Оренбургской области опровергло данные о переводе в категорию платных автодорог трассы Оренбург–Орск. Информацию о том, что она в скором времени станет платной, там назвали несоответствующей действительности. По словам регионального министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина, с ноября 2019 года эта дорога перешла в федеральную собственность и состоит на балансе ФКУ «Упрдор Приуралье».