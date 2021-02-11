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Эксперт оценил планы Mastercard начать работать с криптовалютой в 2021 году

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Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий прокомментировал для «Известий» планы Mаstercard начать работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы в 2021 году.

Ранее, 10 февраля, исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран заявил, что Mastercard готова проводить операции не со всеми существующими криптовалютами, многие из которых пока не отвечают требованиям компании.

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Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

«Для рядовых клиентов Mastercard данное событие вряд ли запомнится чем-то особенным, потому что на данный момент использование криптовалют не является массовым, и во многих странах нет соответствующего законодательства», — рассказал Дмитрий Донецкий.

«Можно воспринимать это событие как тест системы. Мы не ожидаем, что в ближайшее время станет доступно расплачиваться в РФ или СНГ криптовалютой, пока все должно ограничиться экспериментами, а уже после принятия законов возможны новые практики», — сказал аналитик.

По его словам, Mastercard, как одна из главных платежных систем, обязана адаптироваться под новую реальность, иначе компания упустит новые возможности для роста бизнеса.

В то же время до сих пор не ясен вопрос касательно анонимности транзакций — основного преимущества криптовалют, отметил эксперт.

«Мы считаем, что в будущем на рынке криптовалют основное место будут занимать аналоги существующих фиатных денег на блокчейне, но подконтрольные государству», — заключил аналитик.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что цена на биткоин вновь обновила исторический рекорд и превысила $48 тыс.

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