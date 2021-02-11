Эксперт оценил планы Mastercard начать работать с криптовалютой в 2021 году

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий прокомментировал для «Известий» планы Mаstercard начать работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы в 2021 году.

Ранее, 10 февраля, исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран заявил, что Mastercard готова проводить операции не со всеми существующими криптовалютами, многие из которых пока не отвечают требованиям компании.

«Для рядовых клиентов Mastercard данное событие вряд ли запомнится чем-то особенным, потому что на данный момент использование криптовалют не является массовым, и во многих странах нет соответствующего законодательства», — рассказал Дмитрий Донецкий.

«Можно воспринимать это событие как тест системы. Мы не ожидаем, что в ближайшее время станет доступно расплачиваться в РФ или СНГ криптовалютой, пока все должно ограничиться экспериментами, а уже после принятия законов возможны новые практики», — сказал аналитик.

По его словам, Mastercard, как одна из главных платежных систем, обязана адаптироваться под новую реальность, иначе компания упустит новые возможности для роста бизнеса.

В то же время до сих пор не ясен вопрос касательно анонимности транзакций — основного преимущества криптовалют, отметил эксперт.

«Мы считаем, что в будущем на рынке криптовалют основное место будут занимать аналоги существующих фиатных денег на блокчейне, но подконтрольные государству», — заключил аналитик.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что цена на биткоин вновь обновила исторический рекорд и превысила $48 тыс.