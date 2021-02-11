В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с главредами СМИ

Во время беседы президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ обсуждался широкий круг вопросов и российский лидер детально на них ответил. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Беседа была без какой-то заданной повестки дня… касалась самого широкого круга вопросов, и, как всегда, президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной», — заявил представитель Кремля.

Встреча проходила формате видеоконференции, в ней приняли участие 35 человек, среди них были главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, печатных и электронных СМИ, а также информационных агентств. Как заявил Песков, такие беседы традиционно проводятся, чтобы руководители средств массовой информации, определяющие редакционную политику, могли разобраться с вопросами, которые неясны.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле недовольны утечками в СМИ деталей прошедшей беседы. По его словам, такие вещи не способствуют взаимному доверию.

Также Песков пообещал, что в Кремле подумают над тем, чтобы проводить быстрые телефонные брифинги Владимира Путина с журналистами после больших мероприятий.

Ранее, 4 февраля, Песков заявил, что диалог правозащитных организаций с властями о соблюдении прав работников СМИ обоснован. Таким образом он прокомментировал намерение членов Совета по правам человека при президенте и Союза журналистов России провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. По словам представителя Кремля, что в ходе совещаний правозащитные организации затронут действительно важные аспекты.