В Молдавии извинились за необоснованное преследование экс-посла в РФ Пасата

Генеральная прокуратура Молдавии принесла официальные извинения бывшему послу в России Валерию Пасату за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщила в четверг, 11 февраля, пресс-служба ведомства.

«По просьбе бывшего дипломата и министра, действующего члена Академии наук Молдовы Валерия Пасата, учитывая безапелляционный характер оправдательных судебных решений, Генеральная прокуратура оглашает ранее принесенные официальные извинения от имени государства за незаконное преследование», — следует из пресс-релиза.

В 2005 году он был арестован и осужден по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы Минобороны Молдавии. В 2006 году Пасата приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконной продаже в 1997 году 21 истребителя МиГ-29 в США и установок залпового огня «Ураган» одной из зарубежных фирм.

Апелляционная палата Кишинева в июле 2007 года оправдала его по эпизоду, касающемуся продажи самолетов. По второму эпизоду, продаже «Урагана», к подсудимому была применена амнистия с учетом 1,5-годичного срока содержания его под стражей.

Сам Пасат расценивал обвинения в свой адрес как расправу властей «за сотрудничество на парламентских выборах в 2005 году с оппозицией». Однако Генпрокуратура опровергла политические мотивы дела и возбудила новое дело в отношении Пасата, обвинив в попытке организовать в ходе парламентских выборов 2005 года государственный переворот и убить вице-спикера парламента Молдавии Юрия Рошку. Пасату были предъявлены обвинения по статьям «Захват государственной власти» и «Подготовка умышленного убийства». Позже он был оправдан.