С 1 марта Кипр начнет выдачу туристических виз для россиян

Кипр начнет выдачу туристических виз для россиян 1 марта. Как уточнили в министерстве туризма республики, процедуру оформления документа можно будет пройти онлайн, сообщает телеканал «Известия». Сейчас на Кипр могут попасть граждане 56 государств. Страны делят на три категории по эпидемиологической ситуации. Россия включена в список государств «красной» группы. Поэтому туристам за 72 часа до вылета и по прибытии нужно будет сдать ПЦР-тест.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.