Джину Карано уволили из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях

Студия Lucasfilm разорвала контракт с актрисой Джиной Карано из-за ее высказываний в соцсетях — звезда сериала «Мандалорец» сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Об этом пишет Deadline 11 февраля.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку история редактируется, большинство людей сегодня не осознают, что, для того чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко окружить тысячи евреев, правительство сначала заставило их собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?» — приводит издание текст сообщения, которое Карано разместила в историях в Instagram.

Lucasfilm в ответ заявила, что больше не намерена сотрудничать с актрисой. По мнению представителей студии, публикации актрисы «порочат людей на основе их культурной и религиозной идентичности».

Позднее Карано удалила истории, однако интернет-пользователи сохранили их копии и запустили в соцсетях кампанию с хештегом «Уволить Джину Карано».

В ноябре 2020 года фанаты актера Джонни Деппа создали петицию, в которой призвали уволить актрису и бывшую жену звезды Голливуда Эмбер Херд из второго «Аквамена». Петицию поклонники Деппа разместили в интернете после того, как актер лишился роли в фильме «Фантастические твари» на фоне проигрыша суда британскому таблоиду The Sun — артист обвинил издание в клевете после публикации о том, что он якобы избивал Херд.