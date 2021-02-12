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Более 70% россиян заявили об общем семейном бюджете

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Самая популярная форма организации семейного бюджета в России — общая — такой стратегии придерживаются 76% россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» в пятницу, 12 февраля.

Исследование проводилось среди граждан старше 18 лет в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов опросили не менее 200 человек по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.

Полностью раздельные траты оказались непопулярными у россиян — доля предпочитающих такой способ составляет 2%.

Ситуации, в которых семью содержит только муж (3%) или жена (0,4%), также встречаются редко.

54% опрошенных выразили уверенность, что доживут до старости со своим партнером. Однако степень уверенности напрямую зависит от уровня дохода: чем он выше, тем больше убежденность в длительности союза.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Бракобюджетный процесс: большинство российских семей ведет общую казну

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