Эксперт заявила о возможной необходимости модификации вакцин от COVID-19 из-за мутаций

Необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса. Об этом 11 февраля заявила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«И конечно, необходимо отслеживать эффективность применяемой терапии», — сказала Руженцова на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Также Руженцова отметила, что сейчас насчитывается около 40 тыс. вариантов вируса SARS-CoV-2. По словам эксперта, большинство из мутаций является уникальными, однако часть их получила распространение.

«Мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — добавила доктор медицинских наук.

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция всё еще «бьет» по человечеству. Однако Клюге подчеркнул, что это нормальное развитие для любого патогена, адаптирующегося к своему носителю.

Накануне ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

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