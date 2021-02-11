Работу детсада в Якутске остановили из-за массового заболевания детей

В Якутске выявлено 11 случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих группу раннего возраста в детском саду. Деятельность учреждения приостановлена, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Экстренные извещения из медицинских учреждений поступили в адрес Роспотребнадзора. У части малышей подтверждена норовирусная инфекция. Все заболевшие посещали детский сад № 18 «Прометейчик». Состояние детей характеризуется как удовлетворительное, никто из малышей не госпитализирован. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В детском саду отобраны пробы готовых блюд и смывы с объектов внешней среды, также проводятся исследования биологического материала сотрудников и детей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело после массового отравления водой жителей Октябрьского района. Острая кишечная инфекция выявлена у 92 человек, трое госпитализированы. По предварительным данным, застойная вода из внутренней системы пожаротушения попала во внутридомовой водопровод питьевого водоснабжения.