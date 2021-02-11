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Учет омуля проведут на Байкале в конце весны

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Специалисты проведут гидроакустический учет омуля на Байкале в 2021 году. Специалисты намерены оценить биомассу рыбы.

Исследование проведут специалисты Лимнологического института СО РАН совместно с Росрыболовством в Иркутской области. Биоресурсная съемка состоится в последние дни мая, в течение 5–6 дней после схода льда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Директор Лимнологического института Андрей Федотов пояснил, что при более теплой воде омуль стремится к берегам и смешивается с другими рыбами. Это осложняет процедуру учета.

При исследовании специалисты посчитают количество особей и биомассу рыбы. Для учета выбрали Селенгинское мелководье, так как оно является наиболее «рыбным» на Байкале.

Учет будет проводиться ежегодно в одно и то же время. По данным за сентябрь 2020 года, всего в Байкале насчитывается около 7,5 тыс. т омуля.

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