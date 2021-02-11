Минск подтвердил направление в Ригу запроса на выдачу Цепкало

Минск направил компетентным органам Латвии запрос на выдачу оппозиционного политика, бывшего претендента на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом заявил журналистам в четверг, 11 февраля, глава белорусского Следственного комитета Иван Носкевич.

«Конечно же, всё отправлено», — приводит «РИА Новости» его слова.

Носкевич отметил, что «все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру» и белорусская сторона ждет ответа от латвийской стороны.

Также, по его словам, Минск ожидает ответа и от польской стороны — по фигурантам другого уголовного дела.

Глава СК добавил, что запрос по инициативе ведомства отправлен компетентным органам Латвии.

Ранее, 8 февраля, СМИ сообщали, что белорусский СК собирается добиваться экстрадиции Цепкало из Латвии. Отмечалось, что документы об инициировании процедуры направили в Генпрокуратуру этой прибалтийской страны.

За день до этого СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича.

В сентябре 2020 года Цепкало заявил, что собирает свидетельства пострадавших в результате протестов в Белоруссии для привлечения президента страны Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

Оппозиционер, который участвовал в выборах президента Белоруссии в том же году, не был зарегистрирован в качестве кандидата. Сейчас он находится за пределами государства вместе с семьей, откуда продолжает политическую деятельность.

В октябре 2020-го суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. В декабре КГБ Белоруссии включило Путило и Протасевича в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.