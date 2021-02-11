Жители Нижегородской области сфотографировали стаю синих собак в Дзержинске

Стаю синих собак заметили на территории завода в Дзержинске Нижегородской области. Фотографию животных опубликовали в одном из пабликов, посвященных городу, в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец отметил, что возможной причиной окрашивания шерсти собак в голубой цвет стали остатки химических веществ.

«Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета», — заявил Мисливец «РИА Новости».

По его словам, собак никто не контролирует, а обеспечить отлов и стерилизацию животных не представляется возможным.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец отметил, что причиной такого явления могли стать остатки химических веществ. Он напомнил, что предприятие стало банкротом в 2015 году, однако на территории осталось множество заброшенных зданий, которые могли привлечь животных.

В марте 2020 года под Уфой в селе Иглино заметили снег, окрашенный в синий цвет. Он покрывал территорию рядом с местным предприятием «Энергетик».