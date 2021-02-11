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В МИДе заявили о понимании высланными из РФ дипломатами ответственности за нарушение закона

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Высланные из России иностранные дипломаты понимали, что нарушают российские законы, так как принимали участие в несанкционированных акциях. Об этом 11 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что «все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила страны пребывания».

По ее словам, пребывающим на территории России иностранным дипломатам должно быть известно о том, что еще в марте прошлого года в РФ было запрещено проведение всех публичных и массовых мероприятий.

Захарова подчеркнула, что замеченные во вмешательстве в государственные дела, а именно в участии в незаконных акциях, прошедших 23 и 31 января в России, иностранные дипломаты действовали вразрез с принятыми законами, а участие в несанкционированных акциях — это «заведомо сознательное неуважение законов и правил государства их пребывания».

Польша и Швеция при этом аргументировали, что их дипломаты действовали согласно возложенным на них служебным обязанностям, однако, как отметила Захарова, участие в политических кампаниях в государствах пребывания не входит в функции консульских должностных лиц.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им было предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В МИД РФ подчеркивали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

В ответ Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов.

Несогласованные протестные акции прошли 23 и 31 января в разных городах России и продолжились 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей об ответственности за призывы к участию в незаконных мероприятиях и участие в них, а также об опасности распространения коронавируса.

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