Новоселов потренировался с Цзю перед боем на турнире «Короли ринга»

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел тренировку с боксером Константином Цзю перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым. Об этом 11 февраля пишет телеканал РЕН ТВ.

Новоселов решил провести тренировку со звездой бокса, чтобы восполнить пробелы. Отмечается, что для самбиста Цзю провел мастер-класс, где продемонстрировал секреты своего мастерства: правильную технику удара и защиты от атак соперника.

Новоселов 20 февраля встретится на турнире с Вильдановым. По словам спортсмена, встреча с его оппонентом не станет для него чем-то сверхъестественным. Самбист подчеркнул, что его соперник — просто «огромный парень», желающий попробовать свои силы.

Кроме того, Новоселов выразил уверенность в собственном успехе, поскольку он встречался с подобным типом соперников не один раз, но им не удавалось одержать победу.

В свою очередь, Вильданов заявил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

В ходе турнира «Короли ринга» также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.