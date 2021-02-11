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Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников
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Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе VI Всебелорусского народного собрания 11 февраля заявил, что у него «неожиданно много сторонников» и это не только «люди в погонах».

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«Я не позволю сломать свою страну. У меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников, даже из числа тех, которые думали иначе. Это не только люди в погонах. Хотя они просто красавцы. Они всем показали, что не зря едят хлеб», — цитирует его «БелТА».

Также Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание полномочиями конституционного органа «без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве».

«Я как президент предлагаю и настаиваю, чтобы оно имело конституционные полномочия. При этом я убедительно вас прошу, чтобы вы ни в коем случае не торопились, принимая те или иные решения», — сказал белорусский лидер, отметив, что его главная задача на этапе распределения полномочий власти — «сделать справедливо».

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре 2020 года. На собрании обсуждаются основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

С августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах. 7 января он призвал граждан «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны, а также обратил внимание на важность сплочения в период политического кризиса.

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