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Психолог рассказал о причинах веры женщин в ложную беременность

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Психолог Александр Кичаев в разговоре с РЕН ТВ прокомментировал историю с обманом о смерти детей и подменой их «тел» на куклы. Он рассказал, откуда у женщин возникает вера в выдуманную беременность.

По словам эксперта, беременность как инструмент воздействия на мужчин может быть использована в разных целях. Например, в одном варианте женщина сообщает о беременности, чтобы ускорить свое замужество. В другом — она может солгать о своем положении, если обеспокоена социальным статусом бесплодной женщины.

Кичаев обратил внимание, что среди жительниц сельской местности, а также горных районов, например Кавказа, где сложились определенные традиции, согласно которым женщина в первую очередь выполняет функцию матери и несет ответственность за продолжение рода, истории с ложной беременностью наиболее распространены. Таким образом, женщины защищают себя от негласного порицания и пытаются найти успокоение для себя.

«Если женщина очень хочет забеременеть, то она может себе внушить ощущение «я беременна». Тем самым, она как бы компенсирует свою эволюционную роль...«Я все-таки не бесплодная, способна родить». При некоторых видах психических расстройств у человека может быть раздвоение личности», — сказал Кичаев.

Он отметил, что если речь не идет о психическом отклонении, то такой феномен можно объяснить силой самовнушения.

10 февраля в Сети появилось видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо мертвых младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что к этому имеет отношение перинатальный центр № 1 в Ставрополе.

В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. Обманутый мужчина, в свою очередь, объяснил, что его супруга в течение девяти месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о детях, которые появились на свет мертвыми. Кукол, завернутых в саван, купила сама женщина.

На допросе она рассказала, что у них с мужем были конфликты из-за того, что он требовал от нее детей и грозился подать на развод. Когда срок подходил, женщина сообщила супругу, что едет рожать в другой регион, а оттуда позвонила и рассказала о смерти детей.

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