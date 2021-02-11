Минкульт Украины внес еще семь российских артистов в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров. Это следует из информации на официальном сайте ведомства.

Так, в черном списке оказались пять участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров фильма «Крым» Романа Курцына и Евгению Лапову.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

В феврале 2020 года украинский развлекательный телеканал «Новый канал» подал иск против Службы безопасности и минкультуры Украины с требованием исключить актрису и телеведущую Екатерину Варнаву из черного списка министерства.

Ранее в том же месяце Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ фильма «Восемь первых свиданий» из-за того, что в нем снялась Варнава. Кроме того, в фильме снялся президент Украины Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.